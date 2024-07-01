Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Причиной стал долг спортсмена в размере 297 млн рублей, сообщает телеграм-канал Mash.

Согласно информации канала, ранее ФНС закрыла несколько фирм, принадлежащих бойцу, одна из которых – ООО «Хикмет тревел», занималась туризмом. Причиной закрытия стали «недостоверные сведения в официальных документах». Mash утверждает, что заблокированы были не только личные счета Нурмагомедова, но и счета его благотворительного фонда.

Тот же телеграм-канал сообщал, что сотрудники силовых структур Дагестана искали Хабиба Нурмагомедова в ходе следственных действий после терактов в городах республики. По данным канала, у спортсмена хотели взять показания о личности Гаджимурада Кагирова, который участвовал в нападении террористов.

Ранее бывший депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Марков обвинил Хабиба Нурмагомедова в связях с терактом, приписав известному спортсмену «радикальную исламскую позицию», а его школам единоборств — участие в «подготовке террористов».

Нурмагомедов в ответ заявил, что случившееся в Дагестане нападение — «зверский и нелюдской поступок». Он выразил удивление, почему от него требуют специального осуждения. По словам спортсмена, совершенно очевидно, что убийства людей являются преступлением.

«В пяти минутах от моего дома людей убивали. И как это может быть нормальным? У меня дети там живут, у меня мама там живет, у меня семья там живет, брат, родственники, и в пяти минутах от меня, до утра я с людьми на связи. И как я на это должен реагировать?», — сказал Хабиб.