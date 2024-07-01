Согласно данным Авиалесоохраны, в Якутии на данный момент горит свыше 331 тыс. гектаров тайги. Из этого числа 143 тыс. гектаров власти решили не тушить.

Три недели назад, 10 июня, когда в Якутии горело в три раза меньше леса, в республике был введен режим ЧС регионального характера. Основной причиной тогда назывались очень ранние сухие грозы.

Аналогичный режим введен в Туве, сообщил глава республики Владислав Ховалыг. По данным Авиалесоохраны, в Туве действуют 23 лесных пожара общей площадью почти 1800 гектаров.

«Большая часть — в труднодоступной горной местности», — отметил Ховалыг.

Причинами новых возгораний он назвал жаркую погоду, сильные ветра и сухие грозы.

Пожары тушат более 220 человек, добавил Ховалыг. Власти обратились к нескольким сибирским регионам с просьбой направить команды пожарных в Туву.

К 1 июля режим ЧС из-за лесных пожаров введен на всей территории Якутии, Амурской области и Забайкальского края, а также в нескольких районах Бурятии, Иркутской области, Красноярского края и Чукотки.

Ежегодно в России сгорают миллионы гектаров тайги. Иногда пожары переходят на населенные пункты, что приводит к гибели людей, животных и растений. Метеорологи связывают распространение лесных пожаров, которые становится все труднее контролировать, с антропогенным изменением климата.