Хуситы атаковали надводным беспилотником-камикадзе судно под флагом Либерии

Хуситы опубликовали видео атаки в Красном море новейшим беспилотным надводным дроном-камикадзе «Flood Destroyer». Сообщается, что под ударом оказалось судно «Transworld Navigator» под флагом Либерии, на борту которого были 27 филиппинцев-членов экипажа, один из них получил осколочные ранения. #израиль #йемен #красноеморе #атака #дрон #камикадзе #палестина #газа #хуситы израиль, йемен, красное море, хуситы, атака, морской дрон, дрон-камикадзе, надводный дрон, палестина, газа