ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Хуситы атаковали надводным беспилотником-камикадзе судно под флагом Либерии
Хуситы опубликовали видео атаки в Красном море новейшим беспилотным надводным дроном-камикадзе «Flood Destroyer». Сообщается, что под ударом оказалось судно «Transworld Navigator» под флагом Либерии, на борту которого были 27 филиппинцев-членов экипажа, один из них получил осколочные ранения. #израиль #йемен #красноеморе #атака #дрон #камикадзе #палестина #газа #хуситы израиль, йемен, красное море, хуситы, атака, морской дрон, дрон-камикадзе, надводный дрон, палестина, газа
Хуситы атаковали надводным беспилотником-камикадзе судно под флагом Либерии / Others
1 июля 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us