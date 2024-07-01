Правительство «Талибана» в Афганистане заявило в воскресенье, что его участие во встрече под эгидой ООН в катарской Дохе демонстрирует приверженность Кабула позитивному взаимодействию. Выступая на встрече, представитель «Талибана» Забихулла Муджахид назвал переговоры важной возможностью для конструктивного диалога по вопросу односторонних и многосторонних санкций, наложенных на некоторых чиновников и финансовый сектор Афганистана.

«Этот форум представляет собой позитивный шаг к решению этих вопросов и дает афганскому народу уверенность в том, что наложенные на нашу нацию ограничения будут со временем смягчены», - заявил Муджахид, возглавляющий делегацию Талибана на переговорах.

Во время переговоров в воскресенье Муджахид признал, что некоторые страны могут иметь проблемы с некоторыми мерами Талибана.

«Я не отрицаю, что у ряда стран могут возникнуть проблемы с некоторыми мерами Исламского Эмирата. Думаю, что политические различия между государствами естественны, и долг опытных дипломатов — находить пути взаимодействия и понимания, а не конфронтации. Разногласия не должны обостряться до такой степени, чтобы могущественные страны использовали свои рычаги влияния для оказания давления в области безопасности, политики и экономики, что существенно повлияло на Афганистан», — отметил Муджахид.

Он добавил, что Афганистан имеет все возможности для установления и поддержания отношений.

«Следовательно, другие нации, особенно западные страны, могут устранить препятствия, мешающие развитию отношений с афганским правительством. Как и региональные страны. Они могут предпринять реальные и практические шаги к позитивному взаимодействию», - отметил Муджахид.

Представитель «Талибана» поблагодарил страны, предоставившие гуманитарную помощь Афганистану.

На повестке дня третьих по счету переговоров стояли вопросы борьбы с наркотиками и экономические проблемы Афганистана.

К участию в нынешней встрече по требованию талибов афганские женщины не были допущены, что вызвало критику со стороны правозащитных групп, а также специального докладчика ООН по правам человека в Афганистане Ричарда Беннета и нобелевского лауреата Малалы Юсуфзай.

Ранее спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Роза Отунбаева выступила против решения не включать афганских женщин в число участников встречи в Дохе, однако приветствовала сам факт участия «Талибана» в конференции ООН.

На конец июня 2024 года ни одна страна официально не признает движение «Талибан». По мнению ООН, признание остается практически невозможным, пока сохраняются запреты на образование и трудоустройство женщин. Однако представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид считает, что политическое взаимопонимание между «Талибаном» и другими странами неуклонно улучшается.