В центре российской столицы был похищен итальянский бизнесмен. К преступлению причастны трое россиян и гражданин Узбекистана, сообщили в Министерстве внутренних дел РФ.

По словам официального спикера ведомства Ирины Волк, о пропаже в полицию сообщила сотрудница фирмы похищенного.

«Полицейские начали проверку и установили, что около дома на Садовой-Триумфальной улице неизвестные схватили мужчину, усадили его в автомобиль, после чего скрылись», — сообщила представитель МВД.

Полиция установила, что потерпевший был увезен в Брянск и насильно удерживался там в частном доме. Подозреваемых задержали, а похищенный бизнесмен был освобожден.

У злоумышленников было изъято оружие. Кадры, опубликованные представителем российской полиции, показывают прикованного к кровати иностранца.

Московские следственные органы утверждают, что итальянец провел в плену около суток. Известно, что возраст подозреваемых — от 21 до 36 лет. Возбуждено уголовное дело.

Информагентство РБК со ссылкой на источники сообщает , что похищенный бизнесмен — 56-летний глава российского филиала группы компаний SIAD Стефано Гуидотти. У Гуидотти два гражданства — Италии и РФ.

Собеседники агентства уточнили, что двое подозреваемых по делу о похищении постоянно проживают в Дагестане — северокавказском регионе РФ, а один — в Узбекистане.

Как сообщают следователи, накануне у итальянца случился конфликт с конкурентом по бизнесу. Компания SIAD Rus занимается производством технических газов, промышленным инжинирингом, а также здравоохранением.

На конец 2023 года выручка фирмы составила всего около 700 долларов США, тогда как убыток был внушительно больше — порядка 591 тыс. долларов США.