Официальный Минск заявил на прошлой неделе, что Киев наращивает войска на границе. В понедельник Кремль выступил с заявлением, что эти сообщения вызывают беспокойство.

«Обстановка на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности. Коалицией западных стран развязан горячий конфликт вблизи нашей территории. С их стороны предпринимаются попытки втянуть нашу страну в войну. В этих сложных условиях наша страна делает все, чтобы сохранить мир на белорусской земле. У нас имеется информация о том, что Украина стягивает к нашим границам войска, вооружения, военную технику. В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника», - сказал заместитель командующего силами специальных операций по идеологической работе Вооруженных сил Беларуси Вадим Лукашевич.

Украинская пограничная служба опровергла заявления Беларуси о том, что Украина усиливает войска на границе между двумя странами.

«Это не первый раз, когда Беларусь предоставляет информацию о том, что Украина представляет угрозу и укрепляется. Это очередная часть информационной операции, проводимой Беларусью при поддержке России», – сказал украинскому телевидению пресс-секретарь пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, граница по-прежнему вызывает озабоченность, и Украина укрепляет ее инженерными сооружениями, сохраняя при этом количество войск, необходимое для предотвращения любых провокаций.

Он также отметил, что с 21 июня в Беларуси проходят военные учения и что обвинения в адрес Украины могут быть связаны с этими учениями.