Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что читает книги на китайском языке, а иногда и использует этот язык для общения с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом стало известно из интервью Токаева китайскому агентству «Синьхуа».

«С большой теплотой вспоминаю наши встречи с уважаемым председателем Си Цзиньпином. Мы в открытой и доверительной атмосфере обсуждаем актуальные вопросы и перспективы укрепления нашего <…> стратегического партнерства, обмениваемся мнениями по ситуации в мире, — сказал президент Казахстана.

«Действительно, порой в беседах я перехожу на китайский язык, чтобы максимально точно донести до моего коллеги особо значимые моменты или обсудить интересные темы повседневной жизни», — добавил Токаев.

Он напомнил, что прожил в Китае 8 лет, а потому хорошо знаком китайской культурой, языком и историей.

«С Китаем меня связывают самые яркие воспоминания студенческой жизни и начала дипломатической карьеры», — отметил казахстанский лидер.

«Я регулярно читаю книги на китайском языке, чтобы поддерживать уровень знания языка, а также быть в курсе последних тенденций политического и социально-экономического развития Китая», — отметил Токаев.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си намерен совершить двухдневный государственный визит в Казахстан 2 июля — первый после сентября 2022 года. В Астане на эти дни запланирован саммит стран ШОС.