Премьер-министр Франции призывает не допустить победы Национального объединения

В своем обращении Габриэль Атталь заявил: «Ни один голос не должен достаться Национальному собранию. Франция этого не заслуживает». Он отметил, что партия Марин Ле Пен представляет угрозу для демократии и стабильности страны, и призвал граждан голосовать за другие партии, чтобы предотвратить получение крайне правыми абсолютного большинства в парламенте. В последние недели Национальное объединение под руководством Джордана Барделлы набрало значительную популярность, что вызвало обеспокоенность среди политических лидеров. В преддверии выборов Атталь активно выступал с критикой крайне правых, указывая на их непоследовательность в политике и потенциальные угрозы, связанные с их управлением. Эти выборы стали ключевым моментом для Франции, и их исход может существенно повлиять на политический ландшафт страны. Многие наблюдатели считают, что результаты выборов отразят настроения французских избирателей и определят направление развития страны на ближайшие годы. #trtнарусском #франция #выборы #национальноеобъединение #габриэлятталь #маринлепен #политика #крайнеправые #новости #трт #новостимира Ключевые слова: франция национальное объединение, габриэль атталь марин ле пен, национальное объединение выборы, внеочередные выборы во франции, крайне правые франция.