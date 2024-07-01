Британские власти пересмотрят решение о расследовании дела об импорта хлопка, предположительно произведенного с использованием рабского труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Так постановил Высокий суд в Лондоне, приняв апелляцию от группы по защите прав уйгуров.

Всемирный уйгурский конгрес — международная организация уйгурских групп в изгнании — в четверг подал судебный иск против британского Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) после отказа последнего начать расследование.

Правозащитные группы и правительство США обвиняют Китай в широкомасштабных злоупотреблениях в отношении уйгуров и других мусульманских меньшинств в западном регионе Синьцзян, откуда поступает большая часть производимого в Китае хлопка.

Китай решительно отрицает любые злоупотребления, а его посольство в Вашингтоне ранее назвало обвинения в принудительном труде «ничем иным, как ложью, придуманной американской стороной в попытке бесцеремонно подавить китайские предприятия».

«Утверждение о принудительном труде в Синьцзяне - это не что иное, как огромная ложь, распространяемая антикитайскими элементами с целью очернить Китай», — заявил представитель посольства КНР в Лондоне.

В своем судебном иске Всемирный уйгурский конгресс утверждал, что NCA не стал расследовать, является ли хлопок из этого региона «преступной собственностью».

В прошлом году судья Высокого суда Лондона постановил, что существуют «четкие и неоспоримые доказательства того, что хлопок производится <…> с использованием труда заключенных и заключенных, а также принудительного труда».

Однако судебное разбирательство было отклонено на том основании, что с точки зрения британских властей, четкая связь между предполагаемой преступностью и конечным товаром не прослеживалась.

Апелляционный суд отменил это решение, постановив, что «вопрос о необходимости проведения расследования.<…> будет передан в NCA для повторного рассмотрения».

Представитель NCA сказал, что агентство «принимает к сведению решение апелляционного суда» и рассматривает теперь «дальнейшие действия».