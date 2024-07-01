Палестинка рассказала о моменте, когда израильские военные натравили на нее собаку

Пожилая палестинка Давлат аль-Танани, на которую израильские военные натравили собаку во время рейда в лагере беженцев Джебалия в Газе, рассказала подробности того дня. Она вспоминает, как военные ворвались в её дом, и она оказалась лицом к лицу с агрессивной собакой, которую на неё натравили. Ситуация в Газе остаётся крайне напряженной, с многочисленными нарушениями прав человека и блокадой, затрудняющей доступ к гуманитарной помощи. Во время рейда Давлат пыталась защититься, но была безоружна перед натиском военных и их собак. Это происшествие вызвало волну возмущения среди палестинцев и международного сообщества, которые осудили жестокие действия израильских военных. Блокада Газы продолжает усугублять гуманитарную ситуацию, лишая мирных жителей доступа к основным ресурсам и медицинской помощи. #израильскаяармия #нападениесобаки #палестинка #лагерьбеженцев #джебалия #давлатальтанани #газа #израильскийрейд Ключевые слова: израильская армия натравила собаку, нападение собаки на палестинку, рейд в лагере беженцев джебалия, давлат аль-танани инцидент, газа израильский рейд.