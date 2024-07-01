Глава Дагестана заявил об угрозе безопасности от «международных террористических организаций». Об этом он сказал в контексте недавних событий в регионе, где вооруженные люди устроили нападения на полицию в двух городах.

Государственные СМИ процитировали слова Сергея Меликова о том, что 22 человека погибли в результате нападений 23 июня. Он добавил, что целью нападений были церкви и синагоги.

Западные эксперты по безопасности заявили, что теракты стали свидетельством распространения идей экстремизма внутри страны. Однако Меликов настаивает, что угроза является внешней.

«Основным фактором угрозы, влияющим на ситуацию в республике, остается активизация деятельности международных террористических организаций», - цитирует его государственное информагентство РИА.

«И как бы нас ни пытались убедить, что события в Дагестане произошли внутри страны, я, например, никогда в это не поверю», — добавил он.

Меликов рассказал также о наличии прямых и косвенных доказательств причастности «наших прямых врагов» к терактам. Глава Дагестана не уточнил, кого именно он имеет в виду.

«Не обязательно, чтобы западные или иные инструкторы находились на территории Дагестана, потому что сегодня эти спецслужбы и лидеры террористических организаций используют интернет, социальные сети и вполне могут влиять и на подготовку, и на идеологическое состояние людей, которые способны на такие преступления», - добавил он.

Нападения в Дагестане произошли через три месяца после того, как боевики ворвались в подмосковный концертный зал, устроив там перестрелку и поджог.

Массовое убийство унесло жизни 145 человек. Ответственность за теракт на себя взяла группировка «ДАЕШ-Хорасан», которая позиционирует себя как региональное ответвление «ДАЕШ» в Центральной Азии.

Россия возложила тогда ответственность за нападение на Украину. Киев отверг это обвинение, назвав его абсурдным.