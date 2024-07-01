Палестинцы часами стоят в очередях, чтобы набрать литр воды

В Хан-Юнусе, десятки мужчин, женщин и детей с кувшинами, бутылками и ведрами ждут у цистерн с водой. По информации Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), тысячи семей в блокированном секторе Газа вынуждены использовать грязную морскую воду, что осложняет и без того сложную гуманитарную ситуацию. С 7 октября 2023 года израильские военные разрушили более 40 колодцев, а также станции для очистки морской воды в городе Газа. Это лишь ухудшило доступ к чистой воде для жителей региона. По словам местных жителей, ожидание у цистерн может длиться несколько часов, и зачастую воды не хватает на всех. Гуманитарные организации призывают к немедленным действиям для обеспечения доступа к чистой воде и улучшения условий жизни в Газе. Однако блокада и постоянные обстрелы затрудняют доставку необходимой помощи. #trtнарусском #палестинцы #очередизаводой #ханюнус #блокадагаза #гуманитарныйкризис #разрушениеколодцев #грязнаявода #новости #трт #новостимира Ключевые слова: палестинцы, очереди за водой, хан-юнус, блокада газа, гуманитарный кризис, разрушение колодцев, грязная вода.