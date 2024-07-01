Россия открыта для диалога с Украиной в любом формате. Об этом в ходе пресс-брифинга заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретаря Владимира Путина попросили прокомментировать заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам через посредников.

«Президент Путин неоднократно говорил, что Россия открыта для любого общения, любого диалога с целью достичь тех целей, которые мы перед собой ставили. Президент сохраняет эту открытость», — ответил Песков.

На прошлой неделе президент Украины заявил в интервью, что считает возможным диалог с Москвой с участием третьей стороны. Он привел в пример Черноморскую инициативу как пример успешно реализованной сделки — тогда в качестве посредников выступали Турция и ООН.