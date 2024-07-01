Верховный суд США признал право экс-президента Дональда Трампа на уголовный иммунитет в связи с попытками повлиять на результаты выборов 2020 года. Решение апелляционного суда, согласно которому Трамп утратил иммунитет после окончания президентского срока, было отклонено.

«В соответствии с нашей конституционной структурой разделения властей характер президентской власти требует, чтобы бывший президент имел определенный иммунитет от уголовного преследования за официальные действия во время своего пребывания в должности. По крайней мере, в отношении осуществления президентом своих основных конституционных полномочий этот иммунитет должен быть абсолютным», — говорится в заключении судьи Джона Робертса.

Судья отметил, что президент не имеет иммунитета в отношении своих неофициальных действий. Теперь окружной суд должен оценить, какие действия Трампа будут защищены согласно решению Верховного суда, а какие нет.

Трамп назвал решение «большой победой для нашей Конституции и демократии». В феврале его адвокаты утверждали, что политик обладает «абсолютным иммунитетом» от преследования, так как обвинения связаны с действиями, совершенными во время его президентства.

Кроме обвинений в попытке повлиять на результаты выборов 2020 года, Трампу предъявлены следующие обвинения: