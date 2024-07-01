ТУРЦИЯ
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Провокаторы нацелились на Турцию
Турецкие власти призывают граждан к бдительности в отношении дезинформации о сирийских беженцах и доверять только официальным источникам
Провокаторы нацелились на Турцию
Глава Управления коммуникаций Фахреттин Алтун / Others
1 июля 2024 г.

Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун сделал заявление о ситуации с сирийскими беженцами в стране. По его словам, власти внимательно следят за попытками создать негативную атмосферу и усилить напряженность в обществе в отношении беженцев.

«Попытки нарушить спокойствие нашей страны провокационными действиями, направленными на проверку общественного порядка, предпринимаемые некоторыми кругами, возглавляемыми враждебными Турции элементами, не достигнут своей цели», — заявил Алтун.

Он подчеркнул, что государственные органы под координацией Управления коммуникаций круглосуточно работают над противодействием дезинформации в социальных сетях и других платформах.

Алтун призвал граждан проявлять осторожность и не идти на поводу необоснованных новостей. Он подчеркнул важность учитывать масштаб и вероятность дезинформации при распространении контента, а также рекомендовал доверять только надежным источникам, прежде всего официальным органам.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил разжигание ксенофобии и ненависти к беженцам. Глава государства связал недавние беспорядки в Кайсери с «ядовитыми высказываниями оппозиции» и подчеркнул, что вандализм и насилие неприемлемы. Президент также заявил, что его партия никогда не допустит дискриминации и языка ненависти в своей политике.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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