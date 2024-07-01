ПОЛИТИКА
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Россия пригрозила Израилю из-за Patriot
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пригрозил Израилю политическими последствиями, если тот передаст Украине свои старые системы ПВО
Россия пригрозила Израилю из-за Patriot
Василий Небензя / Фото: Reuters / Others
1 июля 2024 г.

Постпред от России при ООН Василий Небензя прокомментировал возможную отправку Израилем ракетных систем Patriot Украине.

Ранее в газете Financial Times появилась публикация о том, что списанные израильской армией ракетные системы могут быть отправлены Киеву.

«Вооружения, кем бы они ни направлялись <...> Украине, в конечном счете будут уничтожены, как и другие вооружения Запада и США. Это очевидно. Но я предполагаю, что это, конечно, может иметь определенные политические последствия», — цитирует агентство ТАСС слова Небензи.

В апреле 2024 года в израильской армии объявили о снятии с боевого дежурства американских батарей ПВО после 30 лет эксплуатации.

На прошлой неделе Financial Times (FT) опубликовала статью о ведущихся трехсторонних переговоров с участием Украины, США и Израиля о передаче 8 списанных батарей. Согласно изданию FT, такой шаг утроит число имеющихся у ВСУ батарей Patriot.

Собеседники издания сообщили, что этот вопрос обсуждался между главами внешнеполитических ведомств Украины и США — Дмитрием Кулебой и Энтони Блинкеном. В обсуждениях также принимали участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак и советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Согласно оценкам аналитиков, к которым обратилось издание, прямая двусторонняя сделка между Киевом и Тель-Авивом маловероятна. Она скорее всего состоится с помощью США как посредника — Израиль продаст батареи Пентагону, который затем передаст Patriot Украине.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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