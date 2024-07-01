Муфтий Республики Дагестан Ахмед Абдуллаев анонсировал разработку фетвы (богословско-правового заключения) о запрете ношения никабов, призвав женщин сидеть дома.

«Мы будем выносить фетву о запрете никаба. А люди, которые меня будут критиковать, пусть обливают меня грязью, истина только одна. Поэтому сегодня-завтра или на днях будет вынесена фетва, по-нашему шариатское решение о полном запрете», — заявил муфтий северокавказской республики.

«Если хотите, чтобы жену не видели, то держите ее дома», — передают российские СМИ слова религиозного деятеля.

Абдуллаев посетовал на то, что религиозные деятели в России остерегаются от этого решения. Этим, по словам муфтия, и обусловлена инициатива.

«Если не я, то кто же на этот вопрос ответит? <...> Не потому что я самый смелый и храбрый, вы же знаете, что меня как только грязью не обливают. Одной больше, одной меньше — для меня это ничего не изменит», — сказал он.

Ранее, в Духовном управлении мусульман Республики Татарстан назвали попытку запретить никаб «исламофобским выпадом».

«Инициатива имеет мало общего с борьбой против радикализма, а выглядит не иначе как выпад против мусульман и культурного многообразия России», — заявил муфтий Республики Татарстан Камиль Самигуллин, призвав не потворствовать «исламофобским» призывам.

Муфтий Татарстана также указал и на то, что традиция ношения никаба в России была, приведя в пример фрагмент описания казанских татар из «Этнографическое описание народов России» Ф.Х. Паули.

Дискуссии о необходимости запрета традиционной женской одежды началась в мае, после того как председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев призвал запретить в Российской Федерации никабы.

В Духовном управлении мусульман Российской Федерации допустили свою поддержку запрета никаба, отметив при этом, что мнения в традиционном исламе относительно никабов «варьируются от нейтральности до обязательности».