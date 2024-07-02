В правительстве Турции произошли важные изменения. Согласно указу, опубликованному в официальном вестнике, Мурат Курум назначен министром окружающей среды, урбанизации и изменения климата, заменив ушедшего в отставку Мехмета Озхасеки. На пост министра здравоохранения вместо Фахреттина Коджи, занимавшего эту должность с 2018 года, назначен Кемаль Мемишоглу.

Мехмет Озхасеки объяснил свою отставку проблемами со здоровьем. В своем заявлении он поблагодарил президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Новым министром здравоохранения стал Кемаль Мемишоглу, 58-летний уроженец Трабзона. Он ранее занимал пост директора Управления здравоохранения Стамбула. Мемишоглу имеет богатый опыт в медицине, включая практику в США.

Мурат Курум, назначенный министром окружающей среды, ранее уже находился на этом посту с 2018 по 2023 год. После назначения он пообещал продолжить работу во всех провинциях страны, особенно в регионах, пострадавших от недавних стихийных бедствий.