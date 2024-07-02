Кандидат-реформатор тюркского происхождения Масуд Пезешкиан, участвующий во втором туре президентских выборов в Иране, выступил в ночном эфире государственного телевидения с протестом против дискриминации суннитов. В ходе дебатов он призвал положить конец дискриминации и обеспечить равные права для всех граждан.

В Иране вечером в понедельник прошли первые дебаты кандидатов на второй тур президентских выборов. В ходе теледебатов кандидаты в президенты Масуд Пезешкиан и Саид Джалили изложили свои взгляды и планы по культурным и политическим вопросам.

После подсчета всех 24,5 млн бюллетеней на внеочередных президентских выборах в Иране лидирует кандидат-реформатор Масуд Пезешкиан, набравший 10,4 млн голосов. За ним следует консерватор Саид Джалили с 9,5 млн голосов.

Ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы в первом туре 50% голосов, поэтому победитель выборов будет определен во втором туре, который состоится в следующую пятницу.

Явка избирателей составила около 40%, что является самым низким показателем в истории революционного Ирана. Это свидетельствует о продолжающемся «проклятии низкой явки», несмотря на призывы верховного лидера Ирана Али Хаменеи к активному участию граждан в выборах.

Второй тур выборов станет решающим в определении будущего направления Ирана: будет ли это путь реформ или консерватизма.