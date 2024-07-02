Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан объявил о прогрессе в переговорах между Эфиопией и Сомали, проведенных в Анкаре.

Встреча состоялась по приглашению Турции, которая выступает посредником в урегулировании разногласий между двумя странами.

«Мы находимся в очень привилегированном положении. Высочайшее доверие и полномочия, которые обе стороны оказали Турции и президенту Эрдогану, укрепляют нашу уверенность в том, что мы на правильном пути», — подчеркнул важную роль Турции в переговорном процессе глава турецкой дипломатии.

В ходе переговоров стороны обсудили все спорные вопросы и выразили свои позиции. По словам Фидана, «в свете того, что мы услышали сегодня, наша надежда на будущее укрепилась».

Министры иностранных дел Эфиопии и Сомали подтвердили свою готовность решать разногласия мирным путем и выразили благодарность Турции за посредничество. Второй раунд переговоров запланирован на 2 сентября 2024 года в Анкаре.

Напряженность между двумя африканскими странами возросла после подписания 1 января меморандума между Эфиопией и отколовшимся Сомалилендом. Соглашение предусматривает Эфиопии доступ к морю через территорию Сомалиленда. Это вызвало негативную реакцию Сомали, не признающего независимость непризнанного образования.

Посредническая роль Турции началась после обращения премьер-министра Эфиопии Абий Ахмеда к президенту Эрдогану с просьбой о содействии в урегулировании споров с Сомали.