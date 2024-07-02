Расчеты комплексов «Искандер-М» Вооруженных сил России нанесли групповой удар по стоянке самолетов ВВС Украины на аэродроме возле Миргорода в Полтавской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«В результате удара российской армии было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27», — говорится в сообщении военного ведомства.

1 июля Минобороны России сообщило, что российские военные ударили по самолетам ВВС Украины, находившимся на открытой стоянке. В результате удара повреждения получила не только техника, но и инфраструктура военного аэродрома.

Украинские СМИ ранее сообщали о том, что в результате удара российских военных по военному аэродрому в Миргороде было уничтожено несколько самолетов, ссылаясь на военные источники. Позднее потери ВВС в технике подтвердил бывший советник командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Это военные действия. И, к сожалению, не без потерь техники. Это я применительно к вражескому удару по аэродрому Миргород», — написал Игнат в социальных сетях.

Как писали российские СМИ, операторы разведывательных дронов РФ в течение нескольких дней наблюдали за перегоном техники на аэродроме в Миргороде. После того, как там скопилось значительное количество самолетов, по аэродрому был нанесен удар баллистической ракетой «Искандер-М».