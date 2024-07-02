Исторический рекорд для ультраправых во Франции и как изменится поддержка Украины?

Треть избирателей проголосовала за партию Ле Пен. Что изменится для Украины? Эксперты назвали это историческим рекордом для ультраправых. В первом туре парламентских выборов партия Ле Пен и ее союзники получили более 33% голосов. Этот результат может значительно изменить политический ландшафт Франции и повлиять на международные отношения, особенно в отношении поддержки Украины. Согласно последним заявлениям, лидер партии «Национальное объединение» Жордан Барделла выразил поддержку Украине в виде поставок оборонительного оборудования и боеприпасов, но выступил против отправки французских войск или дальнобойных ракет, которые могут достигнуть российской территории. Это ставит под вопрос дальнейшую военную поддержку Украины со стороны Франции, если ультраправые получат больше власти. Эти выборы стали ключевым моментом для Франции, и их исход может существенно повлиять на политический ландшафт страны. В преддверии второго тура выборов политические аналитики внимательно следят за ситуацией и обсуждают возможные изменения в поддержке Украины и других международных вопросов. #trtнарусском #ультраправые #франция #маринлепен #национальноеобъединение #выборы #поддержкаукраины #политика #новости #трт #новостимира Ключевые слова: ультраправые во франции, марин ле пен выборы, национальное объединение франция, поддержка украины франция, франция парламентские выборы 2024.