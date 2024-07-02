Израильские военные планируют создать в Газе «гуманитарные зоны» для гражданских лиц Газы, не связанных с ХАМАС. Пилотный проект развернут в двух северных городах эксклава — Бейт-Хануне и Бейт-Лахии, пишет Financial Times.

В указанных зонах, судя по израильским планам, местные палестинцы будут постепенно брать на себя обязанности по распределению помощи, заменяя структуры ХАМАС. Этот план должен сочетаться с послевоенным планом передачи административного управления над Газой Палестинской администрации и умеренным арабским государствам.

При этом реальный контроль сохранят израильские военные, которые останутся в этих городах, как и во всей остальной Газе. Если модель окажется успешной на севере, Израиль начнет создавать больше таких зон на юге, закладывая основу для замены ХАМАС, управляющего сектором Газа.

Однако план израильских военных был встречен в штыки руководством Израиля, уточняет газета, поскольку премьер-министр Биньямин Нетаньяху категорически против передачи любых властных полномочий палестинцам.

Ряд политиков из его кабинета на условиях анонимности сообщили FT, что Израиль «уже пробовал» подобный метод в различных частях центральной и северной Газы с местными палестинскими кланами. Однако пока этот план не сработал.

«Все те палестинцы, с которыми Израиль пытался сотрудничать на местах, были либо избиты, либо убиты ХАМАС‎»‎, — цитирует газета одного из местных чиновников.

В январе и феврале представители Минобороны Израиля предложили использовать местные палестинские кланы в качестве временного решения для распределения помощи в Газе. Так они пытались найти альтернативу ХАМАС в эксклаве. До сих пор неясно, в какой степени эта идея была реализована, подчеркивает газета.

По словам Нетаньяху, Израиль приближается к концу этапа ликвидации ХАМАС. Однако премьер до сих пор не представил какой-либо план для послевоенного управления сектором.