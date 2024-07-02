Тысячи ультраортодоксальных мужчин третью ночь собираются на главной площади в районе Меа Шеарим в Иерусалиме, протестуя против призыва в армию. 25 июня Верховный суд Израиля постановил, что правительство должно призывать в армию ультраортодоксальных евреев (харедим) призывного возраста. Это отменяет освобождение от призыва, действовавшее более 70 лет.

Митинг на площади Шаббат, собравший тысячи людей, был направлен против этого решения суда, которое, как утверждают ортодоксы, «вонзило меч» в «бет-мидраш», или зал изучения Торы.

Протест высветил линию разлома в израильском обществе между ультраортодоксальными евреями, на которых во многом полагается премьер-министр Биньямин Нетаньяху, и светскими израильтянами. Многие из них считают, что все еврейские граждане должны служить в армии, особенно в свете вторжения в Газу.

Многие мужчины-харедим проводят большую часть своей молодости, обучаясь в религиозных школах, известных как ешивы. Они не получают каких-либо фундаментальных знаний по математике, языкам, общественным наукам — только религиозное обучение. Потому многие из них так и остаются без работы.

Для многих харедим идея о том, что их оторвут от изучения Священного Писания и призовут в израильскую армию, просто немыслима.

Соглашение, заключенное во время основания Израиля в 1948 году, освободило от призыва несколько сотен мужчин-харедим. Однако с тех пор сообщество выросло в геометрической прогрессии, что позволило десяткам тысяч ультраортодоксальных мужчин избегать призыва.

На фонарных столбах в Иерусалиме харедим развесили плакаты: «Мы не будем записываться в армию».

Столкновения между некоторыми протестующими и полицией после собрания в Меа Шеарим подчеркнули накал эмоций в ультраортодоксальном сообществе, многие члены которого считают, что служба в армии несовместима с их образом жизни. Некоторые протестующие бросали камни, подожгли мусорные баки и машину министра жилищного строительства Ицхака Гольдкнопфа.

В ходе протестов 30 июня были арестованы пять человек, пострадал один офицер полиции.

Харедим обещают протестовать до тех пор, пока правительство не отменит приказ о призыве в армию, оказывая еще большее давление на Нетаньяху.