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Задержан тренер сборной России по борьбе
В Москве по подозрению в содействии террористической деятельности задержан тренер молодежной сборной России по вольной борьбе
Задержан тренер сборной России по борьбе
Фото: Reuters / Reuters
2 июля 2024 г.

В Москве задержан тренер молодежной сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзода по подозрению в содействии террористической деятельности. В ближайшее время суд примет решение о мере пресечения для Исматзоды. Следствие требует его ареста.

Пока суть обвинений, предъявленных тренеру, не раскрывается. В Федерации спортивной борьбы России лишь подтвердили его задержание, добавив, что информация о случившемся стала для организации «шокирующей».

Алишери Исматзода также работает тренером в московском среднем специальном училище олимпийского резерва № 1. До этого он тренировал женскую юниорскую сборную России и мужскую юниорскую сборную Москвы.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Причиной стал долг спортсмена в размере 297 млн рублей.

Согласно информации канала, ранее ФНС закрыла несколько фирм, принадлежащих бойцу, одна из которых – ООО «Хикмет тревел», занималась туризмом. Причиной закрытия стали «недостоверные сведения в официальных документах». Российские телеграм-каналы утверждают, что заблокированы были не только личные счета Нурмагомедова, но и счета его благотворительного фонда.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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