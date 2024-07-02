Советник по внешней политике верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Камаль Харрази в интервью Financial Times предупредил о вероятности региональной войны в случае полномасштабного наступления Израиля на Хезболлу.

«Весь ливанский народ, арабские страны и члены оси сопротивления поддержат Ливан против Израиля, — заявил Харрази. — В такой ситуации у нас не будет выбора, кроме как поддержать «Хезболлу» всеми средствами».

Харрази подчеркнул, что Иран «не заинтересован» в региональной войне и призвал США оказать давление на Израиль для предотвращения эскалации. Однако он предупредил о вероятности расширения конфликта на весь регион.

Напряженность в регионе возросла после операции ХАМАС 7 октября и разрушительного вторжения Израиля в сектор Газа.

Поддерживаемые Ираном группировки, включая «Хезболлу», хуситов в Йемене и шиитских боевиков в Ираке и Сирии, активизировали атаки на Израиль и американские силы.

Миссия Ирана в ООН также предупредила о «войне на уничтожение» в случае израильского наступления на «Хезболлу». В ответ министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал Иран «режимом, заслуживающим уничтожения».

Тем временем анонимный иранский чиновник сообщил The Financial Times, что в случае конфликта Иран, вероятно, будет действовать через сеть поддерживаемых им группировок в регионе, а не напрямую атаковать Израиль.