Президент США Джо Байден в понедельник резко раскритиковал решение Верховного суда о предоставлении президентского иммунитета, которое было воспринято как победа его соперника Дональда Трампа.

«Эта страна была основана на принципе, что в Америке нет королей», — заявил Байден, подчеркнув, что никто не стоит выше закона. По его словам, с решением Верховного суда «это в корне изменилось».

Байден также отметил, что общественность имеет «право знать» о роли Трампа в мятеже 6 января 2021 года.

«Я знаю, что буду уважать пределы президентской власти, как я делал это на протяжении трех с половиной лет, но любой президент, включая Дональда Трампа, теперь будет волен игнорировать закон», — сказал Байден.

Верховный суд США в понедельник впервые признал любую форму президентского иммунитета от судебного преследования, постановив, что Трамп не может быть привлечен к ответственности за действия, которые входили в его конституционные полномочия как президента. Ответственность он может понести только за действия, осуществленные им в частном порядке.

Ранее в этом году Трамп публично заявлял на пресс-конференциях и политических митингах, что все президенты США должны обладать иммунитетом от предъявления обвинений, иначе новые политические соперники в Белом доме немедленно начнут предъявлять обвинения своим бывшим оппонентам.

Байден выступил в Белом доме впервые после неудачных дебатов с Трампом на прошлой неделе, из-за которых участились призывы к действующему президенту отказаться от участия в выборах в качестве кандидата от Демократической партии.