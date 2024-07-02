В Санкт-Петербурге во время шторма рухнул строительный кран

Сильный ураганный ветер сорвал крыши с домов, обрушил строительный кран и повырывал с корнем деревья в Санкт-Петербурге. Шквалистые порывы достигали скорости 27 м/с, а по городу прокатилась песчаная буря. Сообщается, что по меньшей мере один человек погиб. Местные власти предупреждали о надвигающемся шторме, но его сила оказалась неожиданной для многих жителей города. Ветер причинил значительный ущерб инфраструктуре, оставив многих без крова и электричества. Экстренные службы работают круглосуточно, чтобы ликвидировать последствия урагана и помочь пострадавшим. Этот шторм стал одним из самых сильных за последние годы в Санкт-Петербурге, и последствия его ещё долго будут ощущаться. Горожане выражают надежду на скорейшее восстановление и поддержку со стороны властей. #trtнарусском #шторм #санктпетербург #строительныйкран #ураганныйветер #шквалистыйветер #песчанаябуря #новости #трт #новостимира Ключевые слова: шторм санкт-петербург, строительный кран рухнул, ураганный ветер санкт-петербург, шквалистый ветер, песчаная буря санкт-петербург