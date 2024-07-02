Власти Нидерландов официально разрешили экспорт 24 истребителей F-16, первые самолеты будут отправлены в Украину в ближайшее время. Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

В письме министра говорится, что дополнительные сведения о поставке не приводятся из соображений безопасности.

1 марта Украина и Нидерланды заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долговременной поддержке Украины. В рамках соглашения Украина получит в текущем году военную помощь от Нидерландов объемом в 2 млрд евро. Далее Нидерланды будут оказывать Украине поддержку в течение ближайших 10 лет. Особый упор будет сделан на поддержку военно-воздушных сил, противовоздушной обороны, флота и дальнобойной артиллерии.

Ранее МИД России предупредил о восприятии F-16 в Украине как ядерной угрозы в ответ на планы поставок этих истребителей Киеву рядом стран НАТО.

«В ближайшее время ожидается появление на украинском театре военных действий многофункциональных самолетов F-16 американского производства. Как неоднократно указывалось с российской стороны, мы не можем игнорировать тот факт, что данные авиасредства относятся к платформам двойного оснащения — неядерного и ядерного», — указали в дипведомстве.

В МИД подчеркнули: «Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолеты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию».