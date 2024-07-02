Конфликт в Украине невозможно урегулировать за сутки, как утверждает бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп, заявил 1 июля постпред России при ООН Василий Небензя.

«Украинский кризис не может быть разрешен за один день», — сказал он на пресс-конференции по случаю начала председательства РФ в Совете Безопасности ООН, которая транслировалась на сайте всемирной организации.

Ранее, 27 июня, Трамп в ходе предвыборных дебатов с действующим президентом США Джо Байденом назвал неприемлемыми для себя условия мира в Украине, которые были выдвинуты президентом России Владимиром Путиным, и пообещал в случае своего избрания урегулировать этот конфликт еще до инаугурации.

Замглавы МИД России Сергей Рябков указал на то, что в будущем Трамп «поймет безальтернативность предложений российской стороны».

С заявлениями о быстром урегулировании войны в Украине Трамп выступал неоднократно. В частности, в январе 2023 года он заверил, что смог бы сделать это за сутки. Аналогичную позицию политик озвучивал и в июле прошлого года.

«Как вы знаете, я отлично лажу с Путиным. Я бы сказал ему, что нужно договариваться. Я бы сказал Зеленскому, что нужно договариваться», — заявил Трамп.

По его словам, одному из них он бы пообещал «кучу денег», а другому сказал бы, что другая сторона денег не получит. Кандидат в президенты выразил уверенность, что таким образом он добился бы урегулирования кризиса в течение 24 часов.