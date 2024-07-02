Директор госпиталя «‎Аль-Шифа», некогда крупнейшей больницы в секторе Газа, Мухаммед Абу Салмия обвинил Израиль в пытках, которым подвергался он и другие палестинские заключенные во время содержания в израильской тюрьме.

Доктор провел семь месяцев в израильских тюрьмах и вышел на свободу 1 июля благодаря международным гуманитарным агентствам, которые надавили на Израиль, требуя его освобождения. Глава больницы был среди десятков палестинцев, освобожденных и возвращенных в Газу в понедельник.

Абу Салмия утверждает, что Израиль пытал его ежедневно на протяжении семи месяцев заключения без предъявления обвинений. Жестокое обращение включало избиения дубинками и натравливание собак, лишение пищи и лекарств, а также физические и психологические унижения, уточнил доктор.

Другие заключенные, освобожденные вместе с Абу Салмией, также заявили о жестоком обращении. Эти заявления соответствуют другим рассказам палестинцев, которые содержались под стражей в Израиле.

Доктор также отметил, что израильский медперсонал в различных учреждениях, где он содержался, принимал участие в жестоком обращении «в нарушение всех законов» и что некоторым заключенным ампутировали конечности из-за плохого медицинского обслуживания.

Освобождение Абу Салмии вызвало политический скандал в Израиле. Израильское разведывательное агентство «Шин Бет» заявило, что оно приняло решение об освобождении вместе с израильскими военными, «чтобы освободить места в центрах содержания под стражей».

Итамар Бен-Гвир, ультраправый министр национальной безопасности Израиля, заявил, что освобождение Абу Салмии и других представляет собой «халатность в области безопасности». Лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что освобождение Абу Салмии стало еще одним признаком «беззакония и дисфункции» правительства.

Абу Салмия был задержан, когда израильские силы совершили налет на больницу «‎‎Аль-Шифа» в ноябре. Израильтяне утверждали, что ХАМАС якобы создал командный и контрольный центр внутри обширного медицинского комплекса. Однако прямых доказательств этого Тель-Авив так и не представил.