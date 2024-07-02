Израильская армия отдала приказ палестинцам срочно покинуть дома в Хан-Юнусе

Израильская армия отдала приказ о массовой эвакуации палестинцев из восточной части Хан-Юнуса. Военные распространили текст на арабском языке с картой районов, жители которых окажутся под угрозой. С 7 октября число жертв израильской агрессии в Газе достигло 37 900 человек. Эвакуация проводится в рамках расширения военной операции Израиля в секторе Газа. Массовые переселения усиливают гуманитарный кризис в регионе. Местные жители вынуждены искать убежища в школах и общественных зданиях, предоставленных ООН и другими гуманитарными организациями. Операция Израиля длится уже 9 месяцев и с каждым днем приводит к массовым жертвам и разрушению гражданских объектов, что вызывает глубокую озабоченность международного сообщества. #trtнарусском #ханюнис #эвакуация #израильскаяармия #газа #палестинцы #гуманитарныйкризис #жертвы #новости #трт #новостимира Ключевые слова: хан-юнис эвакуация, израильская армия приказ эвакуации, палестинцы покидают дома, число жертв в газе, израильская агрессия в газе.