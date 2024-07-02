Парламент Финляндии одобрил соглашение с Соединенными Штатами о сотрудничестве в области обороны, сообщается на сайте финского парламента.

Соглашение о сотрудничестве (DCA, Defence Cooperation Agreement) было подписано Вашингтоном и Хельсинки в декабре 2023 года, но для вступления его в силу требовалось одобрение финского парламента.

Договор предполагает, что США смогут пользоваться 15 военными объектами на территории Финляндии для различных задач: транзита, тренировок, размещения военнослужащих и оборудования, дозаправки авиации, ремонта техники, проведения гуманитарных операций и миссий, связанных с помощью при стихийных бедствиях.

Изначальный срок действия договора составляет 10 лет. После этого срока он останется в силе, но участники смогут выйти из договора, предварительно за один год уведомив другую сторону.

Консульство США в Финляндии приветствовало решение парламента, подчеркнув, что «соглашение позволит странам углубить тесное партнерство в области безопасности».

«Финляндия почти лучше всех знает, что поставлено на карту для Украины. В 1939 году финны также столкнулись с российским вторжением и доказали, что свободная нация может оказать невероятно мощное и стойкое сопротивление», — отметил глава Госдепартамента Энтони Блинкен во время церемонии подписания DCA в 2023 году.

В декабре 2023 года США подписали аналогичное соглашение со Швецией. После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года обе страны, и ранее сотрудничавшие с НАТО, изъявили желание вступить в Североатлантический альянс. Финляндия присоединилась к НАТО в апреле 2023 года, а Швеция – спустя год.