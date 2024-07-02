Директор больницы Аль-Шифа в Газе рассказал о пытках в израильской тюрьме

Израильские военные освободили директора больницы Аль-Шифа в секторе Газа, Мохаммада Абу Сельмейю, который находился в тюрьме с 23 ноября 2023 года. Он был задержан вместе с несколькими другими медиками, когда принимал участие в миссии ООН по эвакуации пациентов. За время его заключения, в тюрьмах Израиля находилось ещё пять медицинских работников, из которых двое были освобождены ранее. Мохаммад Абу Сельмейя рассказал о пытках, которым подвергался во время содержания под стражей, и выразил глубокую обеспокоенность за своих коллег, остающихся в заключении. Израильская армия заявила, что Абу Сельмейя был допрошен по поводу использования больницы Аль-Шифа для террористической деятельности ХАМАС, что неоднократно отрицалось представителями больницы. Благодаря миссии ООН в тот день удалось эвакуировать множество пациентов, включая новорожденных детей. #trtнарусском #мохаммадабусельмейя #больницаальшифа #израильскаяармия #пытки #освобождение #палестинцы #секторгаза #новости #трт #новостимира Ключевые слова: мохаммад абу сельмейя израильская тюрьма, директор больницы аль-шифа газе пытки, освобождение палестинцев из израильской тюрьмы, пытки в израильских тюрьмах, израиль освобождение палестинцев.