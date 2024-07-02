После провального выступления на дебатах 28 июня крупнейшие доноры демократов раскритиковали Байдена и начали активно искать ему замену. Ряд влиятельных конгрессменов от Демократической партии также призвали Байдена сняться с гонки, уступив дорогу более молодым кандидатам.

Госсекретарь США Энтони Блинкен — один из немногих, кто решил заступиться за президента. Глава американской дипломатии ответил на критику выступления Байдена на дебатах на прошлой неделе, заявив, что политика главы Белого дома за последние 3,5 года «повысила доверие к американскому лидерству в мире‎»‎.

Блинкен отметил, что люди во всем мире видят, что Байден сделал с момента вступления в должность, и призвал ориентироваться не на одно выступление, а на политику американского лидера в целом.

«Они видели президента, который вернул Америку в мир, вернул нас в мировые альянсы, в эти партнерства», — отметил Блинкен, занявший свой пост госсекретаря в 2021 году.

Многие американцы выразили разочарование в отношении обоих кандидатов после 90-минутных дебатов на CNN 28 июня. 81-летний действующий президент-демократ Байден, чей голос охрип от простуды, запинался в некоторых ответах и замолкал во время других. 78-летний республиканец Трамп повторил ряд возмутительных утверждений, которые много раз оказывались ложными, включая заявления о том, что он действительно выиграл выборы 2020 года.

Блинкен подчеркнул эффективность работы Байдена на своем посту, несмотря на его возраст.

«Если вы посмотрите на опросы по всему миру, чего бы они ни стоили, вы увидите снова и снова, что доверие к американскому лидерству резко возросло за последние 3,5 года», — подчеркнул госсекретарь.

«Это не просто так. Это продукт политики, которую мы проводим, это продукт нашего участия. И они видят, что президент Байден лидирует во всех этих областях», — утверждает дипломат. Однако убедят ли его слова остальных демократов и американцев — покажет национальное собрание Демократической партии, которое намечено на середину лета.