Ультраортодоксальные евреи в Иерусалиме угрожают Нетаньяху

Протесты ультраортодоксальных евреев в Израиле против призыва в армию становятся все более радикальными. В Иерусалиме и других городах, таких как Бней-Брак и Петах-Тиква, сотни ультраортодоксов блокируют дороги и протестуют против отмены освобождения от службы в армии для учащихся ешив. Они скандируют лозунги "Мы умрем, но не пойдем в армию" и заявляют о готовности пойти в тюрьму, лишь бы не служить. Эти протесты представляют серьезный вызов для премьер-министра Беньямина Нетаньяху, который сталкивается с давлением со стороны своих ультраортодоксальных союзников, требующих сохранить освобождение, и со стороны министра обороны Йоава Галанта, выступающего за отмену всех исключений. Обострение конфликта с ультраортодоксальными евреями может привести к политическим потрясениям и осложнить положение правительства Нетаньяху. Тем временем, ситуация в Газе и на северной границе с Ливаном также требует внимания и ресурсов армии, что делает вопрос призыва еще более актуальным. Вопрос о том, как будут развиваться события и как это повлияет на правительство и стабильность в Израиле, остается открытым. Чем это может обернуться для Нетаньяху? - смотрите в нашем видео. #trtнарусском #ультраортодоксальныеевреи #протесты #иерусалим #армейскийпризыв #нетаньяху #израиль #политика #новости #трт #новостимира Ключевые слова: ультраортодоксальные евреи протесты израиль, ультраортодоксы против призыва в армию, протесты в иерусалиме, нетаньяху и ультраортодоксы, израиль армейский призыв.