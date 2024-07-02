Антиправительственные демонстрации возобновились в Кении, несмотря на отмену спорного законопроекта о повышении налогов. В столице Найроби полиция начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые стали вести себя более агрессивно, передает ТАСС.

Согласно телеканалу Citizen, демонстрации с требованием отставки правительства проходят также в крупнейших городах страны Момбаса и Кисуму.

Протесты начались 18 июня, однако ситуация обострилась 25 июня, когда протестующие, требуя отмены законопроекта о введении новых налогов, подожгли здание парламента и городского совета. Несмотря на то, что 26 июня президент Уильям Руто отменил спорный законопроект, демонстранты продолжили свои акции протеста.

По данным Национальной комиссии по правам человека Кении, с 18 июня погибли уже 39 человек, более 350 пострадали.

В телевизионном обращении к нации президент Руто заявил: «Кенийский народ громко заявил, что не хочет иметь с этим законопроектом ничего общего. Поэтому я его не подпишу, и он будет отозван».

Согласно МВФ, госдолг Кении к ВВП в 2023 году составил 68%, расходы на обслуживание выросли из-за падения курса кенийского шиллинга. После отмены налогов на хлеб, владение автомобилями и финансовые услуги, правительство предупредило о дефиците бюджета в размере 200 млрд шиллингов ($1,56 млрд).