ПОЛИТИКА
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Астана встречает прибывающих на саммит ШОС лидеров государств
Астана готовится принять саммит Шанхайской организации сотрудничества. Он пройдет 3 и 4 июля впервые в формате «ШОС+» с участием глав государств и правительств 16 стран. Приедет на саммит и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также лидеры Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ и Туркменистана — как наблюдатели. Ожидается, что новым членом организации станет Беларусь. За саммитом из Астаны наблюдает журналист TRT на русском. #trtнарусском #казахстан #шос #шос2024 #россия #астана #новости #трт #новостимира
Астана встречает прибывающих на саммит ШОС лидеров государств Description: Астана готовится принять саммит Шанхайской организации сотрудничества. Он пройдет 3 и 4 июля впервые в формате «ШОС+» с участием глав государств и правительств 16 стран. Приедет на саммит и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также лидеры Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ и Туркменистана — как наблюдатели. Ожидается, что новым членом организации станет Беларусь. За саммитом из Астаны наблюдает журналист TRT на русском / Others
2 июля 2024 г.
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