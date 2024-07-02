Астана встречает прибывающих на саммит ШОС лидеров государств Description: Астана готовится принять саммит Шанхайской организации сотрудничества. Он пройдет 3 и 4 июля впервые в формате «ШОС+» с участием глав государств и правительств 16 стран. Приедет на саммит и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также лидеры Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ и Туркменистана — как наблюдатели. Ожидается, что новым членом организации станет Беларусь. За саммитом из Астаны наблюдает журналист TRT на русском / Others