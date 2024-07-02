В Мариинском дворце в Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Украинские СМИ сообщают, что на встречу с Орбаном Зеленский пригласил главного тренера украинской сборной по футболу Сергея Реброва, имеющего дружеские отношения с венгерским премьером.

После встречи лидеры стран заявили, что договорились работать над соглашением, которое решит накопленные двусторонние проблемы, сообщает «Европейская правда». Зеленский отметил, что «содержание <…> диалога может стать основой для будущего двустороннего документа между нашими государствами».

Орбан подчеркнул, что переговоры приблизили страны к возможному подписанию нового соглашения. «Мы хотим наладить отношения между нашими странами и подписать глобальное соглашение о сотрудничестве», — заявил он.

Он также добавил, что Венгрия готова поддержать модернизацию украинской экономики и намерена помогать Украине во время своего председательства в совете ЕС. «Желаю всего наилучшего Украине, и во время председательства Венгрии мы будем помогать вам во всем, в чем сможем», — заявил венгерский лидер.

Орбан, чья страна с 1 июля начала председательствовать в ЕС, прибыл в Киев утром 2 июля с необъявленным визитом. Это его первая поездка в Украину после начала полномасштабной войны РФ. Как сообщает Reuters, позже премьер-министр заявил, что попросил Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами, что, по его мнению, может ускорить процесс.

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что Киев выслушал предложение Орбана, но считает, что такие инициативы не могут рассматриваться отдельно от других аспектов урегулирования. «Позиция Украины довольно четкая, понятная и известная. Такие процессы [прекращение огня] не могут рассматриваться в отрыве», — сказал он в эфире украинского телемарафона.