Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер провел видеоконференцию с высшим командованием вооруженных сил страны, на которой обсуждались вопросы борьбы с терроризмом и региональной безопасности.

Гюлер сообщил об активации Черноморской оперативной группы по противоминным мерам, созданной совместно с Румынией и Болгарией. Группа начала работу 1 июля и будет действовать под командованием турецких ВМС в течение 6 месяцев.

Министр подчеркнул успехи страны в борьбе с терроризмом. «Благодаря интенсивному давлению, которое мы оказываем на террористическую организацию, мы видим, что в последнее время число присоединений к террористической организации почти сведено к нулю, а число сдающихся террористов постепенно увеличивается», — заявил Гюлер.

«Так называемые лидеры организации под различными предлогами покинули районы операций и бежали в тыл, который они считают более безопасным», — сказал он.

По его словам, Турция категорически отвергает попытки создания автономного управления на севере Сирии, рассматривая это как шаг к формированию «террористического коридора» у своих южных границ.

Министр заверил, что Турция продолжит операции по защите своей безопасности, уважая при этом территориальную целостность соседних государств.

Гюлер также затронул вопрос сирийских беженцев, заявив, что власти внимательно следят за ростом напряженности в этой сфере и готовы пресекать попытки дестабилизации общественного порядка.