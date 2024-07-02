ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турция не допустит дестабилизации
Министр обороны Яшар Гюлер заявил об успехах в противодействии террористическим организациям и новых мерах безопасности в Черном море. Он также упомянул попытки дестабилизации, связанные с сирийскими беженцами
Турция не допустит дестабилизации
Фото: АА / Others
2 июля 2024 г.

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер провел видеоконференцию с высшим командованием вооруженных сил страны, на которой обсуждались вопросы борьбы с терроризмом и региональной безопасности.

Гюлер сообщил об активации Черноморской оперативной группы по противоминным мерам, созданной совместно с Румынией и Болгарией. Группа начала работу 1 июля и будет действовать под командованием турецких ВМС в течение 6 месяцев.

Министр подчеркнул успехи страны в борьбе с терроризмом. «Благодаря интенсивному давлению, которое мы оказываем на террористическую организацию, мы видим, что в последнее время число присоединений к террористической организации почти сведено к нулю, а число сдающихся террористов постепенно увеличивается», — заявил Гюлер.

«Так называемые лидеры организации под различными предлогами покинули районы операций и бежали в тыл, который они считают более безопасным», — сказал он.

По его словам, Турция категорически отвергает попытки создания автономного управления на севере Сирии, рассматривая это как шаг к формированию «террористического коридора» у своих южных границ.

Министр заверил, что Турция продолжит операции по защите своей безопасности, уважая при этом территориальную целостность соседних государств.

Гюлер также затронул вопрос сирийских беженцев, заявив, что власти внимательно следят за ростом напряженности в этой сфере и готовы пресекать попытки дестабилизации общественного порядка.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us