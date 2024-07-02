Экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания намерен предпринять «радикальную переориентацию» НАТО. Вместо выхода из альянса, Трамп потребует от европейских стран увеличить расходы на оборону и сократить роль Америки в сфере безопасности.

Как заявил Politico эксперт по обороне Дэн Колдуэлл, знакомый с позицией консультантов Трампа по национальной безопасности, США «сохранят свой ядерный зонтик над Европой», а также военно-воздушные силы и базы в ряде стран НАТО. Однако основные силы пехоты и бронетехники перейдут в зону ответственности европейцев.

План также включает создание двухуровневой системы НАТО, при которой страны, не достигающие 2% от ВВП на оборону, будут исключены из 5-й статьи договора блока о коллективной обороне.

Изменения затронут и политику НАТО в отношении конфликта в Украине. Трамп рассматривает сделку с президентом России Владимиром Путиным, согласно которой НАТО не будет расширяться на восток, а Москва сможет сохранить некоторые захваченные территории. Вашингтон может прекратить военную помощь Киеву, если тот не начнет переговоры с Москвой, и пригрозить увеличением поставок оружия Украине в случае отказа России.

На фоне этих изменений страны НАТО предпринимают шаги по защите долгосрочной поддержки Украины, включая создание должности ответственного за помощь в Киеве и базы в Германии для контроля за поставками оружия.