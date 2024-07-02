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Поединок Турции и Австрии в 1/8 Евро-2024
Решающий матч плей-офф проходит в Лейпциге. Турция играет без капитана Чалханоглу из-за перебора желтых карточек
Поединок Турции и Австрии в 1/8 Евро-2024
Фото: АА / Others
2 июля 2024 г.

2 июля на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге проходит последний матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Австрии и Турции.

Турецкая сборная вышла в плей-офф со второго места в группе F, набрав 6 очков. Команда под руководством Винченцо Монтеллы одержала победы над Чехией (2:1) и Грузией (3:1), уступив только Португалии (0:3).

В истории встреч этих команд Австрия одержала 6 побед, Турция - 7, один матч завершился вничью. Последняя товарищеская игра в марте этого года закончилась поражением турецкой сборной.

Турецкая команда столкнулась с серьезной потерей: из-за перебора желтых карточек матч пропустит капитан Хакан Чалханоглу и Самет Акайдын. У австрийцев не сыграют травмированный Гернот Траунер и дисквалифицированный Патрик Виммер.

Состав сборной Турции: Гюнок, Кадиолу, Демираль, Бардакчи, Мюлдюр, Юксек, Айхан, Гюлер, Кекчу, Йылдыз, Йылмаз.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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