Реформист с тюркскими корнями и консервативный ястреб встретятся на повторных президентских выборах в Иране, поскольку первый тур голосования не выявил явного победителя.

Выборы в Иране стали необходимыми после смерти президента Ибрагима Раиси в результате крушения вертолета 19 мая.

5 июля иранцы отправятся на избирательные участки, чтобы выбрать между реформистом Масудом Пезешкианом и консерватором Саидом Джалили — всего через несколько дней после того, как на выборах в стране была зафиксирована рекордно низкая явка, которая не достигла даже 40 процентов.

На фоне масштабных изменений в стране первый вопрос, требующий ответа, заключается в следующем: какие последствия имеют результаты первого тура голосования для иранской политики?

Сохраняется ли вопрос легитимности?

Политическая система Ирана является синтезом шиитской интерпретации исламского права и популизма, делая акцент на «божественной легитимности», так и народной поддержке. Суть политической системы Ирана воплощена в интерпретации «Велаят-е Факих» усулитской школы шиитов-двунадесятников.

Теория «Велаят-е Факих», сформулированная Хомейни во время его изгнания в Наджафе, стала краеугольным камнем принципов Ирана после революции 1979 года.

Эта теория стала катализатором глубоких изменений в политической идеологии шиитов-двунадесятников. Хотя термин «Велаят-е Факих» в основном обозначает юридическую власть факиха (знаток фикха, исламской юриспруденции — ред.) в политической системе, он также включает в себя власть факиха в управлении, а также его роль главы государства.

В противоположность этому популистский компонент отражен в выборах в такие институты, как президентство, парламент и Ассамблея экспертов.

В революционном дискурсе Ирана явка избирателей на выборах представляется как показатель легитимности государства. Действительно, иранские официальные лица, включая верховного лидера Али Хаменеи, используют уровень участия в выборах для подтверждения легитимности политической системы республики.

В своей речи 24 июня Хаменеи подчеркнул важность высокой явки на президентских выборах, утверждая, что значительное участие повысит честь Ирана.

Однако результаты первого тура выборов показывают, что стремление Хаменеи к высокой явке не было в полной мере реализовано.

Министерство внутренних дел Ирана сообщило, что уровень явки в первом туре составил 39,96 процента по всей стране, при этом в столице Тегеране явка была еще ниже — 23 процента.

Это означает, что 60 процентов избирателей бойкотировали выборы, что свидетельствует о продолжающемся вопросе легитимности государства в Иране.

Умеренные консерваторы вне игры

Вторым значимым результатом первого тура президентских выборов в Иране стало исключение умеренных консерваторов и предпочтение радикального кандидата со стороны консервативной базы.

В первом туре Мохаммад Багер Галибаф представлял умеренных консерваторов, в то время как Саид Джалили представлял радикальных консерваторов.

Согласно заявлению Министерства внутренних дел Ирана о результатах выборов, реформистский кандидат Масуд Пезешкиан прошел во второй тур, получив 10 415 991 голос, в то время как радикальный консервативный кандидат Саид Джалили получил 9 473 298 голосов.

Из этих двух политических идеологий Фронт устойчивости исламской революции представляет радикальный консерватизм в иранской политике. Он состоит из последователей Мухаммада Таки Мисбаха Язди, одного из самых радикальных шиитских духовников Ирана за последние сорок лет.

Также известные как «шиитские евангелисты», члены этого фронта якобы являются частью сообщества Ходжатийе, одной из самых тайных групп в истории страны. Они постоянно подвергались критике со стороны умеренных консерваторов и реформистов как явление, подобное «шиитам-салафитам» и «иранским талибам».

В революционной идеологии Ирана консерваторы представляют теорию «интисаб» (назначение) в интерпретации «Велаят-е Факих» усулитской школы шиитов-двунадесятников, в то время как реформисты выступают за теорию выборов в рамках той же интерпретации.

«Велаят-е Факих», также известная как теория абсолютной власти, утверждает, что политическая власть должна принадлежать религиозным ученым, которые считаются духовными преемниками имамов. В имамитском шиизме вера в имамат является одним из основных столпов веры. Эта вера включает в себя представление о том, что главенство имамата, как и пророчество, является божественно предопределенным.

Консерваторы-радикалы, с другой стороны, поддерживают теорию школы тафкики. Другими словами, Саид Джалили политически представляет фронт пайдари и идеологически совпадает с теорией школы тафкики.

Этническая идентичность реформистского кандидата была более заметна

Тюркская этническая группа составляет значительную часть населения Ирана. Согласно стратегической географии Ирана, опубликованной географической организацией Генерального штаба Ирана в 2014 году, персидская этническая группа составляет менее половины населения Ирана.

Более половины населения составляют неперсидские или неперсоязычные этнические группы, при этом тюркская этническая группа является второй по численности после персидской этнической группы.

Во время своего визита в Турцию в 2014 году бывший министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салехи заявил, что «40 процентов населения Ирана составляют тюрки».

Он подчеркнул, что в Иране проживает по меньшей мере 30 млн турок, сказав, что эта демографическая цифра является значительным фактором и может потенциально укрепить отношения между двумя странами.

Анализ дебатов и кампаний в первом туре президентских выборов в Иране показывает, что впервые вопрос тюркской идентичности в Иране занял видное место на всеобщих выборах.

Эта значимость в значительной степени объясняется тюркским происхождением реформистского кандидата Масуда Пезешкиана и его акцентом на требованиях тюркской этнической группы.

Согласно результатам первого тура, акцент Масуда Пезешкиана нашел отклик в регионах с высокой долей тюркского населения, где он занял первое место, значительно оторвавшись от ближайшего преследователя.

Поддержка Масуда Пезешкиана не ограничивается азербайджанскими тюрками на северо-западе Ирана, но также включает значительное число сторонников среди кашкайских тюрок в центральном Иране.

Реформистский кандидат привлекает иранских суннитов

Сунниты составляют значительную часть населения Ирана. По утверждениям их лидеров, сунниты составляют 20 процентов населения. Это суннитское население в основном сосредоточено на северо-западе и северо-востоке Ирана, особенно в провинциях Систан и Белуджистан.

Иранские сунниты утверждают, что они сталкиваются с дискриминацией и лишены многих основных прав и свобод в стране, где официальной сектой является двунадесятничество.

Во время кампании Пезешкиан последовательно осуждал эту дискриминацию в отношении суннитов и публично протестовал против несправедливого обращения по отношению к ним со стороны тегеранского правительства на государственном телевидении. Эта позиция привлекла внимание иранских суннитов, что побудило некоторых суннитских активистов заявить о своей поддержке Пезешкиана.

Эта поддержка была очевидна по итогам выборов, где Пезешкиан занял первое место в провинции Систан и Белуджистан, получив 443 226 голосов. В общем итоге Саид Джалили лидировал в регионах, где преобладали персы, в то время как Масуд Пезешкиан брал верх в областях, где проживают этнические меньшинства.