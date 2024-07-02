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Муфтият Дагестана разделился в вопросе никаба
Отдел фетв не нашел оснований для всеобщего запрета никаба, но допустил «локальный запрет» на ношение одеяния из соображений безопасности
Муфтият Дагестана разделился в вопросе никаба
Фото: Reuters / Others
2 июля 2024 г.

Муфтият Дагестана оказался в центре дискуссии о запрете никаба в республике. Отдел фетв муфтията, проанализировав шариатские тексты, не нашел достаточных оснований для всеобщего запрета.

«После тщательного анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов отдел фетв РД не видит достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба», — заявил руководитель отдела Ахмед-Хаджи Исаев.

Однако отдел допустил возможность «локального запрета» никаба из соображений безопасности в определенных ситуациях.

Ранее муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев анонсировал скорое вынесение богословско-правового заключения о запрете никаба. «Мы будем выносить фетву о запрете никаба», — заявил он. Абдулаев подчеркнул: «В Коране сказано: «Одна истина, остальное — заблуждение». Поэтому сегодня вечером или завтра, на днях, никаб будет полностью по нашему <…> решению <…> запрещен».

Дискуссия о запрете исламских одеяний обострилась весной после инициативы главы СПЧ Валерия Фадеева. Депутат Госдумы Михаил Матвеев подготовил соответствующий законопроект, мотивируя его «вопросами безопасности и идентификации личности».

Предполагаемый минимальный штраф за нарушение может составить 10 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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