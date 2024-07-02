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Наши ребята в 1/4 Евро-2024!!!
Сборная Турции победила Австрию со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, где встретится с Нидерландами
Наши ребята в 1/4 Евро-2024!!!
Фото: АА / Others
2 июля 2024 г.

Сборная Турции одержала победу над Австрией в матче 1/8 финала Евро-2024 со счетом 2:1. Оба гола турецкой команды забил Мерих Демираль (на 1-й и 59-й минутах), а единственный мяч австрийцев на счету Михаэля Грегорича (66-я минута).

Турецкая команда установила рекорд, забив самый быстрый гол в истории плей-офф Евро. Кроме того, Турция стала второй сборной в истории чемпионатов Европы, выставившей в стартовом составе на матч плей-офф двух игроков младше 20 лет - Арду Гюлера и Кенана Йылдыза.

В четвертьфинале турнирa, который состоится 6 июля в Берлине, Турция сыграет против сборной Нидерландов, разгромившей Румынию со счетом 3:0. Для Турции это третий выход в плей-офф Евро в истории.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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