В Мадагаскаре племена принимают ислам

Волонтеры турецкой неправительственной организации поделились видео, на котором жители небольшого поселка в Мадагаскаре приняли ислам. В последние годы в Мадагаскаре наблюдается рост числа мусульман, что связано с активной деятельностью гуманитарных организаций и исламских миссионеров. По данным, собранным организацией Humanitarian Relief Foundation, ислам в Мадагаскаре распространяется преимущественно среди племен, живущих на юге и востоке острова. Турецкие волонтеры, работавшие в поселке, сообщили, что местные жители с энтузиазмом приняли новую веру, и были рады получить поддержку в виде медицинской помощи и продовольствия. Эта миссия стала важным событием для сообщества, укрепив их веру и улучшив условия жизни. #trtнарусском #мадагаскар #турция #ислам #мусульмане #принятьислам #новообращенные #африка #needcharity #волонтеры #благотворители #новости #трт #новостимира Ключевые слова: мадагаскар племена принимают ислам, ислам в мадагаскаре, турецкие волонтеры мадагаскар, нго исламизация мадагаскар, принятие ислама мадагаскар.