ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Мадагаскаре племена принимают ислам
Волонтеры турецкой неправительственной организации поделились видео, на котором жители небольшого поселка в Мадагаскаре приняли ислам. В последние годы в Мадагаскаре наблюдается рост числа мусульман, что связано с активной деятельностью гуманитарных организаций и исламских миссионеров. По данным, собранным организацией Humanitarian Relief Foundation, ислам в Мадагаскаре распространяется преимущественно среди племен, живущих на юге и востоке острова. Турецкие волонтеры, работавшие в поселке, сообщили, что местные жители с энтузиазмом приняли новую веру, и были рады получить поддержку в виде медицинской помощи и продовольствия. Эта миссия стала важным событием для сообщества, укрепив их веру и улучшив условия жизни. #trtнарусском #мадагаскар #турция #ислам #мусульмане #принятьислам #новообращенные #африка #needcharity #волонтеры #благотворители #новости #трт #новостимира Ключевые слова: мадагаскар племена принимают ислам, ислам в мадагаскаре, турецкие волонтеры мадагаскар, нго исламизация мадагаскар, принятие ислама мадагаскар.
аие / Others
3 июля 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us