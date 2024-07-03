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Орбан: пойти на перемирие Зеленскому мешает…
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский с сомнением отнесся к его идее о перемирии и предположил, почему
Орбан: пойти на перемирие Зеленскому мешает…
Фото: AP / Others
3 июля 2024 г.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский считает идею о об объявлении перемирия перед началом переговоров с Россией «сомнительной». Орбан отметил, что это может быть связано с негативным опытом, испытанным Зеленским прежде.

Об этом он рассказал в интервью швейцарской газете Weltwoche.

Во время визита в Киев венгерский премьер изложил Зеленскому свою идею о временном прекращении огня, которое бы предшествовало началу переговоров между Украиной и Россией.

Орбан рассказал изданию, что хотел узнать у Зеленского, что тот «думает о возможности сначала объявить прекращение огня».

«Даже ограниченное: две, три, четыре недели. И сказать, что во время этого прекращения огня мы можем ускорить переговоры о мирном процессе», — добавил венгерский премьер.

«Он сказал, что у него есть сомнения, что ему это не очень нравится, — продолжил Орбан.

«Он сказал: давайте поразмышляем, подумаем над этим. У него плохой опыт с предыдущими перемириями: они в его интерпретации не принесли ничего хорошего Украине», — добавил он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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