Министерство иностранных дел Турции выступило с официальным заявлением, в котором особое внимание уделило позиции страны по ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке.

«Турция с самого начала заняла принципиальную позицию перед лицом гуманитарной трагедии, возникшей в результате внутренних беспорядков в Сирии», — подчеркивается в заявлении МИД.

Министерство также отметило, что страна «не колеблется принимать необходимые меры против угроз нашей национальной безопасности».

В заявлении подчеркивается, что внешняя политика Турции основана на интересах государства и нации. «Наша внешняя политика основана на интересах нашего государства и нации. В соответствии с этим пониманием Турция стремится к установлению мира, стабильности и процветания на Ближнем Востоке, с которым у нее сильные исторические и культурные связи», — отмечает МИД.

Министерство также отреагировало на критику внешней политики страны, назвав некоторые утверждения лишенными «аналитической ценности» и «базовых исторических знаний». В заявлении подчеркивается, что «Турция годами успешно оставалась островом мира и стабильности в регионе, преднамеренно превращенном в огненное кольцо».

МИД Турции подтвердил намерение продолжать внешнеполитический курс в соответствии с интересами государства и нации, отметив успехи страны в укреплении обороноспособности и борьбе с терроризмом как на своей территории, так и за ее пределами.