В то время как большинство украинцев верят, что Киев одержит победу в войне с Россией, европейцы настроены более скептически. Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR), проведенного в мае в Украине и 14 странах Евросоюза.

По результатам исследования, европейцы склонны считать, что Украина не одержит победу в текущей войне. От трети до половины опрошенных полагают, что война закончится переговорами, и до 31 % (Греция) считают победу России наиболее вероятной. Из всех опрошенных стран ЕС только в Эстонии преобладает мнение о победе Украины (38 %).

Большинство украинцев же (58 %) уверены, что их войска смогут победить и что они могут рассчитывать на поддержку своих международных союзников. Только 1 % украинцев считает, что Россия выиграет войну, а 30 % считают наиболее вероятным исходом урегулирование путем переговоров.

Исследование также выявило значительные расхождения во мнениях среди стран ЕС относительно того, как поддержать оборону Украины, а также относительно ее вступления в ЕС и НАТО. Лидеры НАТО «вряд ли получат внутреннюю поддержку развертывания войск» среди населения своих стран. Результаты по странам варьировались от 4 до 22 % поддержавших такой шаг.

Большинство стран также выступают против увеличения взносов на оборону - исключение составляют Польша (53 %), Эстония (45 %), Швеция (41 %) и Германия (40 %).

Однако большинство европейцев все же поддерживают участие в войне другими способами - например, путем предоставления технической помощи и увеличения поставок оружия и боеприпасов.

Наиболее благосклонно к принятию Украины в ЕС относятся Португалия, Эстония, Швеция, Испания и Польша, а наиболее скептически - Германия, Болгария, Чехия и Франция.

Среди украинцев почти две трети (64 %) считают, что членство в ЕС так же важно для будущего их страны, как и членство в НАТО.

Украина подала заявку на членство в блоке в феврале 2022 года и получила статус кандидата в члены ЕС в июне того же года. Около недели назад, 25 июня, ЕС открыл официальные переговоры о вступлении как с Украиной, так и с Молдовой.