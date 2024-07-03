Молодые люди склонны критиковать позицию Великобритании по Газе и заявляют, что война в Палестине повлияет на их голоса на всеобщих выборах 4 июля. Пожилые избиратели с большей вероятностью будут защищать политику Великобритании и неодобрительно относиться к акциям за прекращение огня в Газе. Это следует из опроса Deltapoll.

Анализ общественного мнения также показывает, что Консервативная партия теряет поддержку среди молодого поколения и едва удерживает свою базу поддержки среди пожилых людей. Причина — позиция тори по отношению к палестино-израильскому конфликту, а также провал с экономическими обещаниями премьер-министра Риши Сунака.

Как пишет Deltapoll, существует определенная поддержка признания Палестины и прекращения продажи оружия Израилю среди всех четырех возрастных групп, опрошенных в Британии. Однако миллениалы (в возрасте от 20 до 40 лет) и поколение Z (подростки и люди в возрасте 20 лет) склонны придерживаться более пропалестинских взглядов.

Бэби-бумеры (люди, родившиеся с 1946 по 1964 годы) — единственная возрастная группа, которая склонна говорить, что правительство Британии на данный момент поступило правильно в отношении Газы, с перевесом в 42% против 15%.

Среди избирателей поколения Z 43% критикуют политику Великобритании по отношению к Газе и лишь 29 % относятся к ней положительно. При этом молодежь активно призывает Лондон прекратить продажу оружия Тель-Авиву.

На вопрос об акциях протеста за прекращение огня в Великобритании 59% представителей поколения Z заявили, что протесты следует продолжать до тех пор, пока Израиль не прекратит свое вторжение. В отличие от них, 46% бэби-бумеров (в основном в возрасте шестидесяти и семидесяти лет) говорят, что протесты следует пресекать.

Митинги в Лондоне и других городах за перемирие в Газе вызвали ожесточенные дебаты, а бывший министр внутренних дел от консерваторов Суэлла Браверман назвала их «маршами ненависти». Однако ее заявление не остановило протестующих — только раззадорило. Новый масштабный марш против израильского вторжения в Газе запланирован через два дня после парламентских выборов.